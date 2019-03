Chiellini500, la cabala aiuta. L’obiettivo: riuscire dove Buffon ha fallito

Fonte: inviato a Torinoo

“Tutte le mie ricorrenze precedenti sono state speciali”. Giorgio Chiellini, stasera contro l’Atlético Madrid, taglierà il traguardo delle 500 presenze con la maglia della Juventus. Meglio di lui soltanto leggende: Del Piero, Buffon, Zoff e Furino. In un colpo solo, con quelle parole il capitano della Vecchia Signora ha sfatato un mito e richiamato un assist della cabala. Il mito è quello dei calciatori che non si curano dei loro numeri, delle loro statistiche. Ci pensano, se li ricordano, eccome. Tanto bene da avere impresse in mente le altre “prime volte” di Chiellini. 100, 200, 300 e 400. Gare in bianconero.

Tutte positive, la memoria non gli fa difetto. In un modo o nell’altro. La presenza numero 100, in piena ricostruzione post-Calciopoli, ha il sapore dolce della vittoria nel derby: 1-0 al Torino, stagione 2007-2008. Al nastro dei 200, Chiellini si presenta in Europa. Quella che non conta: Europa League, avversario l’Ajax, i bianconeri difendono con lo 0-0 la vittoria dell’andata. Poi incontreranno il Fulham e usciranno, ma Chiellini ha la sua buona stella dalla sua. Vivida nell’annata 2013/2014: la presenza numero 300 di Chiedo in bianconero. La Juve batte 3-0 alla Roma, avversaria di turno: è lo scontro diretto che ricaccia indietro, in via definitiva, i giallorossi di Garcia, lanciano la volata per la vittoria dello scudetto. Il 400 è un numero fresco: 2016/2017, ultima di campionato. Lo scudetto è già vinto, ma nella goleada alla Sampdoria Chiello si toglie addirittura lo sfizio di segnare un gran gol, forse il più bello della sua vita juventina.

Giunta a un nuovo capitolo, con la fascia da capitano, l’ingresso in un club molto ristretto, l’obiettivo di riuscire dove chi l’ha preceduto ha fallito. La Champions, per Gianluigi Buffon, è rimasta una chimera: con la Juve e non solo, stando agli ultimi sviluppi. Un anno fa la Juve era impegnata in una rimonta all’apparenza impossibile: ci volle il famoso bidone dell’immondizia, per impedire che si concretizzasse. Ora Chiellini ha la cabala delle presenze col doppio zero dalla sua, una rimonta che pare complicata quanto quella col Real e una missione da compiere. Per conto della Juve.