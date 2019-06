Ci punterà Sarri? Higuain e Dybala, argentini tra rilancio e addio

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori da valutare. Saranno presenti o meno nella nuova rosa juventina formato 2019-2020?

Higuain. L'argentino ha sempre rappresentato un figlio per l'allenatore, conosciutisi per la prima volta nel ritiro partenopeo di Dimaro nel 2015. Da quel momento, il loro rapporto è stato eccezionale. Sarri l'ha perdonato dopo poche settimane per l'addio al Napoli, per poi riabbracciarlo lo scorso gennaio al Chelsea. Quattro mesi che non sono stati eccezionali, per il Pipita che ha comunque partecipato - seppur dalla panchina - al successo dei blues in Europa League. Probabile che Higuain possa rientrare a Torino e restare in bianconero per completare il pacchetto offensivo a disposizione di Sarri, da valutare se l'argentino accetterà la veste di semplice alternativa senza essere la primadonna del reparto.

Dybala. Messo da parte da Allegri negli ultimi mesi della sua gestione, l'ex Palermo potrebbe rilanciarsi qualora Sarri dovesse scegliere di lanciarlo nella formazione titolare. In caso contrario, Dybala valuterebbe l'addio. Cosa che avrebbe fatto qualora Allegri fosse rimasto alla Continassa.