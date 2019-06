Ci punterà Sarri? Sandro col 'fantasma' Palmieri, dubbi Khedira-Douglas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori da valutare. Saranno presenti o meno nella nuova rosa juventina formato 2019-2020?

Alex Sandro. L'esterno mancino brasiliano era in bilico già con Max Allegri. L'idea Marcelo ha sempre stuzzicato la dirigenza bianconera e non solo, in quanto Cristiano Ronaldo l'ha spesso e volentieri chiamato per raggiungerlo alla Continassa. Difficile arrivare al calciatore del Real Madrid, ma Sarri sembra avere un pallino per la corsia sinistra: Emerson Palmieri, conosciuto e apprezzato durante l'annata comune al Chelsea. Adesso potrebbe essere proprio l'ex Roma a rimpiazzare l'ex calciatore del Porto.

Khedira. Da valutare anche il suo futuro. Sarri accoglierà Ramsey così come un altro centrocampista, può essere intenzionato a puntare su Bentancur e i ritmi di gioco del tedesco potrebbero spingerlo fuori dai piani del nuovo tecnico. L'ex Real Madrid, dunque, può valutare offerte.

Douglas Costa. La sua ultima stagione è stata a dir poco incolore. Sarri e la dirigenza valuteranno se tenerlo ancora in bianconero, intanto l'ex Bayern Monaco vorrebbe restare per tornare quello di un tempo. La Juve, però, ha già fissato il prezzo del suo cartellino: con 50-60 milioni di euro è disposta a salutarlo.