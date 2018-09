Ciak si gira. Da Lucas Leiva a Badelj, il regista passa le consegne

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Federico Gaetano

L'ampio turn-over che il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha in mente di applicare in occasione del debutto in Europa League ha nel mirino un reparto su tutti: il centrocampo. Tra le altre cose, era già deciso da tempo che Milan Badelj avrebbe sostituito Lucas Leiva, ma nelle ultime ore è arrivata anche "l'investitura" diretta del brasiliano. "Milan è un giocatore con una grande carriera alle spalle. Sa lavorare bene e ha tanta qualità. Giocare insieme può cambiare qualcosa ma a me piace giocare con i migliori. Come lui, appunto". Le parole in conferenza stampa di Lucas Leiva anticipano dunque quella che sarà la staffetta in regia, in un reparto che subirà diversi ritocchi rispetto alla consueta linea di giocatori. Eccezion fatta per Milinkovic-Savic, out tutti glia ltri titolari. Murgia giocherà senz'altro (dopo la prima giornata spera in una chance anche Cataldi). Lulic dovrebbe lasciare il posto a Durmisi, mentre sulla fascia opposto è Basta (preferito a Patric nella lista UEFA) in netto vantaggio su Marusic.