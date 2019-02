Ciao Hamsik. Napoli riparte da Insigne, l'ex Capitan Futuro vuole Baku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3 (12' Insigne, 22' Callejon, 77' Zielinski, 83' rig. Kololli)

La prima volta ufficiale senza Hamsik. Tocca a Lorenzo Insigne guidare il Napoli e l'attaccante azzurro lo fa fin da subito. Segna dopo 12', con la fascia da capitano al braccio. L'erede designato dello slovacco è diventato a tutti gli effetti simbolo e leader azzurro, dalla sfida con lo Zurigo fino a quando vestirà la maglia partenopea. Da Capitan Futuro a Capitan Presente, per Lorenzino che vuole essere il Totti del Napoli. Ora l'occasione per provare a vincere qualcosa, con l'Europa League che diventa obiettivo principale per la stagione della squadra di Ancelotti. La sfida di Zurigo è alle spalle, la qualificazione ipotecata. Ora la sfida al Torino, per poi proiettarsi al ritorno di giovedì prossimo contro gli elvetici e pensare al prossimo avversario nella competizione continentale. L'attaccante di Frattamaggiore, intanto, ha già puntato la finalissima di Baku.