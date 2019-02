Ciccio trascina l'Empoli: doppia cifra, è l'ottavo nella storia del club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo. è sempre più l'uomo della provvidenza dell'Empoli. Con la doppietta realizzata contro il ChievoVerona, l'attaccante pugliese sale a 11 reti in stagione, superando così la doppia cifra. Un traguardo straordinario (è l'ottavo giocatore nella storia dell'Empoli a tagliarlo), sognato a lungo da un giocatore che, a 31 anni, è finalmente protagonista in Serie A. Un campionato che Caputo aveva solo assaggiato con la maglia del Bari, nella stagione 2010-11, firmando un gol in 13 presenze. Oggi, il ragazzo di Altamura è un punto di forza della formazione toscana, trascinata un anno fa alla promozione dei record dalle magie sue e del gemello Alfredo Donnarumma.

La cessione al Brescia di quest'ultimo sembrava potesse influire negativamente sulle prestazioni di Caputo, che però sta dimostrando tutte le proprie qualità nonostante la squadra di Iachini dia troppo spesso la sensazione di lasciarlo solo. Con l'infortunio di La Gumina e la cessione di Zajc, la società è stata costretta a intervenire sul mercato. Sono arrivati Farias e Oberlin, ma alla fine è sempre Ciccio a essere determinante.