© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro dei big di casa Napoli. Domani torneranno tutti i nazionali e saranno nuovamente diretti da Carlo Ancelotti, ieri a Roma per l'incontro con gli arbitri. Ieri sono tornati Insigne, Meret, Di Lorenzo, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, oggi Elmas, Zielinski e Mertens, rientra in gruppo Allan. Da sabato a mercoledì giorni cruciali per il futuro: De Laurentiis cercherà così di capire se sarà ricomponibile la frattura tra club e squadra.