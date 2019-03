© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens sorride. Perché è il quinti marcatore d'ogni tempo del Napoli, perché ha raggiunto Edinson Cavani e perché non c'è più Marek Hamsik. Sorride ancora. E non lo fa per cattiveria o per antipatie nei confronti dello slovacco, anzi. La sua assenza gli permetterà di proseguire nella sua corsa, nella sua rincorsa azzurra L'abbraccio coi tifosi, al grido di Ciro, Ciro sono la storia del giocatore meno napoletano e più napoletano della rosa di Carlo Ancelotti. Vive la città, sente la città. Difficile da raccontare: a centotre reti Mertens ha eguagliato Antonio Vojak e l'ammissione fatta dopo il fischio finale sembra più una promessa che un auspicio. "Voglio continuare a segnare e quando Hamsik è andato via, un po' mi ha fatto piacere perché non poteva più segnare". Ride e sorride, Mertens. Azzurro Napoli, altro che Cina.