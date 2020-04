I club pensano alla ripresa. Il programma. L'Inter li vuole tutti a Milano prima di Pasqua

In attesa di avere un via libera ufficiale per la ripresa degli allenamenti alcune società di Serie A hanno iniziato a stilare un programma per il rientro dei giocatori nelle rispettive città e il conseguente nuovo via all’attività. Il Corriere dello Sport ha fatto un punto squadra per squadra, con l’Inter che attende il rientro dei suoi stranieri nei giorni immediatamente precedenti a Pasqua (Godin la situazione più difficile da gestire visto che si trova in Uruguay), mentre la Juventus subito dopo le festività. La Roma punta a riavere tutti i giocatori a disposizione per il 20/25 del mese, con la Lazio che invece ha solo tre effettivi lontano dalla Capitale: Lulic (peraltro infortunato), Lukaku e Proto. A Napoli tutto molto semplice: i giocatori sono rimasti in blocco in Campania e non appena verrà dato il via libera il club del presidente De Laurentiis riaprirà le porte di Castel Volturno.

Oltre a queste società c’è però un nutrito gruppo di club che ancora non hanno dato indicazioni precise ai propri tesserati in attesa delle decisioni del Governo: dalla Fiorentina al Parma, passando per Bologna, Cagliari, Torino, le due di Genova e così via. Oltre, ovviamente, all’Atalanta. A Bergamo vista la drammaticità della situazione la ripresa degli allenamenti è proprio l’ultimo dei pensieri.