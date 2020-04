I club sono delusi dal governo: nessun supporto per le società in crisi

vedi letture

Il decreto in supporto all'economia varato dal Governo non ha coinvolto le società del calcio professionistico che invece avevano chiesto un fondo straordinario per far fronte all'emergenza e l'ok per poter tornare ad avere delle partnership con le agenzie di betting. I club sono delusi visto che, secondo le cifre calcolate dalla FIGC, in caso di ripresa a porte chiuse il calcio perderà circa 293 milioni di euro mentre se non si dovesse proprio riprendere la stagione, si parlerebbe di una perdita da 504 milioni. Secondo i vari proprietari ma anche secondo la Federazione, è necessario un intervento in tempi brevi, che a questo punto potrebbe arrivare dopo Pasqua anche se per il momento, dall'esecutivo non sono arrivati assist. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.