CNN Radio Argentina: Juventus, la madre di Higuain sarebbe in gravi condizioni

Dal Sudamerica arriva la notizia che la madre di Gonzalo Higuain, calciatore della Juventus, sarebbe in condizioni molto gravi di salute. A riportarlo è CNN Radio Argentina, attraverso il giornalista Hernan Castillo, giustificando in qualche modo la "fuga" da Torino dell'attaccante. Il Pipita è riuscito a lasciare l'Italia con il permesso della società bianconera dopo che i due tamponi per il coronavirus sono risultati negativi: con un volo privato, che ha fatto scalo in Francia prima di poter arrivare in Argentina, l'attaccante è quindi riuscito a tornare a casa per stare vicino alla famiglia.