I colpi sfumati: per Conte è un sollievo

Una sessione di mercato così atipica non poteva che essere contraddistinta da un finale col giallo. E così a lato dei colpi portati a termine, c’è ampio margine anche per quelli che proprio sul filo di lana sono invece sfumati. Situazioni condivise a prescindere dalla posizione in classifica e dalle disponibilità economica, con il paradosso di poter caratterizzare allo stesso tempo delusione ma anche sollievo.

E’ il caso dell’Inter che se da una parte non ha incassato i soldi previsti per la cessione di Nainggolan né ha risparmiato nulla sui suoi emolumenti, si trova comunque a disposizione uno dei centrocampisti più performanti del campionato. Conte lo stima da tempi non sospetti e chissà che avendo la possibilità di lavorare insieme il Ninja non possa finalmente essere protagonista nell’inseguimento al primo trofeo della carriera. Diverso il discorso legato al Milan, che non ha visto sfumare affari in uscita ma che piuttosto non ha concretizzato l’arrivo di un difensore nonostante i tentativi in serie per Kabak, Rudiger e Simakan.

Una mancanza che rischia di pesare.

Così come potrebbe farsi sentire l’assenza di El Shaarawy per la Roma: il Faraone era davvero ad un passo dal ritorno in prestito in giallorosso, ma tempi tecnici troppo ristretti non hanno consentito di rimettere in piedi un’operazione che avrebbe comunque costretto l’attaccante ad un ingente sacrificio economico.

E poi l’attaccante della Fiorentina o il colpo Llorente ipotizzato e poi visto sfumare dalla Sampdoria. Una tendenza nell’allungare i tempi che anche in giro per l’Europa ha tenuto bloccati molti comunicati che attendevano solo il via libera per essere ufficializzati. Generando da un lato delusione, e dall’altro chissà qualche deciso sospiro di sollievo.