Come Benjamin Button? Il curioso caso di Zlatan Ibrahimovic: media gol più bassa dal 2011

"Io come Benjamin Button. Dicono che sono vecchio ma mi sto solo riscaldando". In effetti, Zlatan Ibrahimovic sarebbe il personaggio perfetto per un romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Ricco, eccessivo, sfrontato: a pensarci, ce lo immaginiamo bene anche nei panni di Gatsby, mica solo del ragazzo che nacque vecchio e andò ringiovanendo.

Ti te dominet Milan. Da ieri, è il primo calciatore nella storia della Serie A, da quando c'è il girone unico, ad aver segnato almeno 50 gol sia con il Milan che con l'Inter. Reti alla mano, nessuno è più in alto di lui, nel calcio meneghino, rappresentato con entrambe le maglie.

È davvero Benjamin Button? 9 gol in 17 partite. In sei mesi: un bottino da grande. Ma Ibra è un grandissimo e quindi dubbi non ve n'erano. Ha cambiato il Milan, è il faro dei rossoneri di Pioli. Ma sta davvero migliorando il suo score? Numeri alla mano, la risposta è no, almeno se guardiamo all'ultimo decennio. In questi sei mesi in rossonero, ha segnato 0,53 reti a partita. Per trovare un rendimento analogo, bisogna tornare alla stagione 2010/2011, la prima al Milan: 14 gol in 29 gare di campionato, che fanno 0,48 a partita. Poi, ha sempre fatto meglio. In generale, soltanto agli esordi (anche alla Juventus), Ibra ha avuto medie-gol inferiori nel corso della carriera: all'Inter ha sempre segnato di più, al Barcellona anche, a Parigi idem, in MLS non ne parliamo. Come il buon vino, invecchiando è andato migliorando sì, ma forse questo processo si è fisiologicamente invertito. Il picco assoluto? L'ultima stagione al PSG, 38 gol in 31 gare di campionato. A 35 anni. Un po' di Benjamin Button, in effetti, c'è.

Questione di ruolo. Fuor di metafora, i dati vanno letti anche nell'ambito di un campionato, o meglio di metà campionato, al di fuori di qualsiasi canone finora conosciuto. E dicono che, pur non avendo migliorato il suo rendimento, alla tenera età di 38 anni, Ibrahimovic fa ancora la differenza in Serie A. Il futuro, però, sta tutto in questo delicato equilibrio: al di là dei paragoni letterari (o cinematografici, se preferite), Ibra non può dare, o pretendere di dare, quello che regalava cinque o dieci anni: è naturale, nulla di strano. Nessuno può essere Benjamin Button. Dato che i gol, comunque, non gli mancano, può tradurre la sua leadership in altro modo: anche il Diavolo versione 2020/2021, in fin dei conti, avrà bisogno di una guida. Considerati i progressi del Milan con Ibra in campo (basti pensare alla crescita esponenziale di Calhanoglu), non si traduce soltanto nel gonfiare la rete.