Come gioca la A - Conte e il 3-5-2: un'accoppiata ancora vincente

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

L'arrivo del Sergente - L'ambiziosa Inter di Suning, dopo aver riconquistato a fatica un posto nell'Europa che conta, ha dato il benservito a Luciano Spalletti e si è affidata alle cure di Antonio Conte, nella speranza che il tecnico leccese possa riuscire a ripetere l'exploit del primo anno sulla panchina della Juventus. Una rivoluzione negli uomini e nel modulo: via Icardi, Nainggolan e Perisic, ecco Godin, Barella, Sensi, Lukaku e soprattutto il 3-5-2, vero e proprio marchio di fabbrica dell'ex CT della Nazionale. Intensità, aggressività e movimenti sincronizzati: Conte ci mette poco per plasmare l'Inter a sua immagine. "Non dobbiamo porci dei limiti. Dovremo fare il massimo, in ogni competizione, partendo con l'obiettivo che niente è impossibile".

Cammino quasi perfetto - Il nuovo sistema di gioco esalta i gregari come Candreva e D'Ambrosio ma fa sbocciare anche nuovi talenti: il mondo nerazzurro scopre Stefano Sensi (schierato anche come trequartista per esaltarne le capacità balistiche e di inserimento) e Lautaro Martinez, veri artefici insieme a Romelu Lukaku del secondo posto in classifica alle spalle della corazzata bianconera, l'unica ad aver battuto l'Inter in campionato. Conte non cambia mai, nemmeno a partita in corso e in emergenza: tutti devono sentirsi parte del progetto, anche se qualcuno fatica di più a calarsi nel contesto. È il caso di Godin, che non sembra particolarmente a proprio agio nella difesa a 3, e di Lazaro, ancora oggetto misterioso.

Chi ha giocato di più

Samir Handanovic 1080'

Marcelo Brozovic 1080'

Milan Skriniar 1080'

Romelu Lukaku 988'

Stefan de Vrij 834'

Nicolò Barella 826'

Lautaro Martinez 809'

Antonio Candreva 621'

Kwadwo Asamoah 621'

Diego Godin 491'

Roberto Gagliardini e Danilo D'Ambrosio 488'

L'undici tipo (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi (Gagliardini), Asamoah; Lautaro, Lukaku.

I moduli utilizzati

3-5-2: 10 volte

3-4-2-1: 2 volte