Come gioca la A - ll 4-2-3-1 non si cambia, ma senza Sinisa è dura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

Tutti con Mihajlovic - "Ho la leucemia. Quando me l'hanno detto ho preso una bella botta. Sono stato due giorni chiuso in camera, pensando a tutto a riflettere, a piangere. Ti passa tutta la vita davanti". La notizia che nessuno si aspettava è arrivata in un pomeriggio di metà luglio: Sinisa Mihajlovic, l'allenatore che ha portato il Bologna alla salvezza con una straordinaria cavalcata nel girone di ritorno, deve curarsi da una grave malattia. La società felsinea mostra grande gratitudine e umanità e decide di aspettare il tecnico serbo, affidando la squadra momentaneamente ai suoi collaboratori. In mezzo a tanti pensieri e a mille paure, si deve andare avanti, con pochi innesti e il 4-2-3-1 come certezza assoluta.

Infortuni e occasioni sprecate - I sette punti conquistati nelle prime tre partite illudono i rossoblù. Ben presto, infatti, gli emiliani devono far fronte ai tanti infortuni che falcidiano il reparto arretrato; la squadra perde compattezza e sicurezza, subisce qualche rimonta di troppo e non riesce a cambiare marcia nelle riprese, nemmeno quando De Leo e Tanjga provano a modificare l'assetto tattico, passando a un 4-2-4 iper-offensivo. Succede contro Juventus, Udinese e Roma, ma il Bologna non riesce ad evitare la sconfitta. Ci si aspettava di più, anche se le attenuanti ci sono. L'esame di maturità è solo rimandato.

Chi ha giocato di più

Lukasz Skorupski 1080'

Riccardo Orsolini 962'

Nicola Sansone 938'

Roberto Soriano 878'

Mattia Bani 863'

Andrea Poli 765'

Ladislav Krejci 764'

Rodrigo Palacio 760'

Stefano Denswil 630'

Danilo 630'

Takehiro Tomiyasu 630'

L'undici tipo (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (Mbaye), Danilo (Denswil), Bani, Dijks; Poli (Dzemaili), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (Santander).

I moduli utilizzati

4-2-3-1: 12 volte