Come gioca la A - Qualità e personalità nel 4-3-1-2 di Liverani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

Pronti a stupire - Due promozioni consecutive e un'impronta ben precisa sono il biglietto da visita del Lecce di Fabio Liverani, tecnico che è tornato a calcare il palcoscenico più importante del calcio italiano dopo una fugace parentesi sulla panchina del Genoa. I salentini stanno meritando i tanti complimenti e forse avrebbero potuto raccogliere un bottino maggiore in termini di punti.

Un'impronta precisa - il Lecce è una squadra in cui la mano dell'allenatore si vede: nel 4-3-1-2 proposto dall'ex centrocampista della Lazio, tutti sanno cosa fare e non hanno paura, cercando sempre di imporre il gioco con personalità. A sorprendere è la qualità della manovra - nonostante un centrocampo composto perlopiù da esordienti - e la grande cura dei dettagli: linee strette in fase difensiva, velocità nel ribaltare il fronte. Due nomi su tutti: Filippo Falco e Gianluca Lapadula, quest'ultimo rigenerato da Liverani. Il modulo è fisso, l'unica variazione concessa è il passaggio al 4-3-3 per aumentare il peso offensivo e sfruttare la fantasia di Mancosu, Falco e Farias.

Chi ha giocato di più

Luca Rossettini 1080'

Gabriel 1080'

Fabio Lucioni 1080'

Marco Calderoni 908'

Zen Majer 868'

Marco Mancosu 849'

Filippo Falco 809'

Jacopo Petriccione 726'

Panagiotis Tachtsidis 720'

Gianluca Lapadula 569'

Andrea Rispoli 558'

L'undici tipo (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (Tabanelli), Majer; Mancosu; Falco, Lapadula (Babacar).

I moduli utilizzati

4-3-1-2: 9 volte

4-3-3: 3 volte