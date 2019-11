Come gioca la A - Solo 3-5-2 per Inzaghi. Tutti i tenori in campo dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

Una sola veste - "Scoperto" il 3-5-2 ormai tre stagioni fa, Simone Inzaghi, che aveva iniziato alla Lazio col 4-3-3, non ha più cambiato idea. Nessuna concessione ad altri moduli in queste prime dodici giornate di Serie A: uno spartito se vogliamo semplice, sicuramente collaudato, che infatti anche sul mercato è stato rinforzato nell'ottica di innesti mirati. Uno su tutti, Lazzari, che a dirla tutta dopo un ottimo avvio ha faticato un po' di più nelle ultime giornate. La differenza non sta a livello tattico, ma nella qualità dei giocatori schierati.

Doppio tenore a centrocampo. La novità di questa stagione, dovuta all'esplosione di Correa in quella precedente, è che Inzaghi ha arretrato in pianta stabile Luis Alberto a centrocampo, schierando sia lo spagnolo che Milinkovic-Savic con un solo giocatore di quantità (Leiva o Parolo). Mossa vincente. Anzitutto perché l'iberico e SMS sono tornati su livelli altissimi, ma soprattutto perché il Tucu si è confermato un partner devastante per Ciro Immobile. Il limite? Fin qui non c'è, ma proviamo a guardare avanti. Messi in campo dal primo minuto tutti i giocatori di maggior talento, le mosse a gara in corso scarseggiano: Caicedo sta facendo bene, ma è l'unico giocatore offensivo che Inzaghi possa buttare dentro quando le cose si mettono male. Detto che per il momento il problema s'è posto di rado (e il terzo posto è lì a testimoniarlo). Da questo punto di vista, recuperare giocatori come Berisha, Adekanye o André Anderson, senza dimenticare Jony (a disagio come quinto di sinistra per quanto visto finora). Oppure regalare al tecnico un'alternativa in più a gennaio.

Chi ha giocato di più

Thomas Strakosha 1.080'

Francesco Acerbi 1.060'

Luis Alberto 1.055'

Ciro Immobile 937'

Senad Lulic 934'

Stefan Radu 889'

Joaquin Correa 887'

Sergej Milinkovic-Savic 882'

Luiz Felipe 652'

Lucas Leiva 637'

Manuel Lazzari 605'

L'undici tipo (3-5-2):

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva (Parolo), Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa.

I moduli utilizzati

3-5-2: 12 volte