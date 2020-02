vedi letture

Come Haaland nessuno mai: raggiunta la doppia cifra in Champions dopo sole sette gare

Erling Haaland è sempre più nella storia. Il giovanissimo bomber del Borussia Dortmund, dopo aver firmato lo scorso 17 settembre una tripletta al Genk in appena 45 minuti proprio nel giorno del suo debutto in Champions a soli 19 anni con la maglia del RB Salisburgo (secondo giocatore più giovane, dietro a Wayne Rooney, a siglare una tripletta all'esordio nella massima competizione europea), stasera ha steso infatti il Paris Saint-Germain nella sua prima apparizione in Champions con la sua nuova squadra: 2-1 è infatti il risultato dell'andata degli ottavi di finale disputata al "Signal Iduna Park".

Contando i precedenti otto centri in sei gare realizzati in quest'edizione della Champions col RB Salisburgo, il talento norvegese ha raggiunto così la doppia cifra in questa competizione in appena sette presenze, almeno quattro partite più rapido di qualsiasi altro giocatore nella storia. Ma non è finita qua, perché se i gol complessivi col Borussia Dortmund sono adesso già undici in sette partite, quelli col RB Salisburgo erano stati addirittura 28 in 22 partite: un bottino stagionale a dir poco strepitoso da 39 realizzazioni in 29 incontri. Alla faccia del predestinato...