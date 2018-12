Come il buon vino: il Chievo può ripartire da Pellissier & Co

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mai mollare fino alla fine". Sono le ultime parole del messaggio che qualche tempo fa Sergio Pellissier aveva dedicato a Giampiero Ventura, dopo il dietrofont dell'ex ct azzurro, in quel momento prossimo anche a diventare ex allenatore del Chievo. Due giornate dopo, la squadra di Pellissier ha pareggiato di nuovo, replicando l'ultimo risultato del breve interregno Ventura. Ma dal 2-2 col Bologna all'1-1 contro la Lazio c'è tutta la differenza tra chi ci crede e chi ha mollato. Forse c'è anche l'identikit del Chievo, che può ripartire da Pellissier.

Gallina vecchia fa buon brodo, dice la saggezza popolare. Ora, nessuno vuole dare a Pellissier della gallina, ma è un dato di fatto che abbia quasi 40 anni, ed è un dato di fatto che sia l'attaccante con la miglior media minuti-gol di una squadra non particolarmente prolifica per quanto riguarda gli attaccanti. Il Chievo può ripartire da Pellissier come calciatore, come uomo e come capitano. D'altro canto, non può illudersi che questo basti e il bomber valdostano può rappresentare soprattutto un messaggio. Pellissier, anzitutto, non può nascondere la pochezza di un reparto offensivo composto per lo più da giocatori dalla scarsa familiarità col gol: intervenire a gennaio sembra quasi doveroso, seppur complicato dal fatto che gli attaccanti a disposizione di Di Carlo non sia neanche pochi.

Pellissier, però, può rappresentare il leader della rinascita. Quella dei grandi vecchi del Chievo. Intendiamoci: aver puntato negli ultimi anni su un gruppo sempre più vecchio e sempre meno in grado di generare plusvalenze è stato con buona probabilità uno dei grossi errori di società e dirigenza. Però non è questo il momento di dare giudizi, ma di rimboccarsi le maniche e andare avanti. Il Chievo, al momento, è ancora quello dei grandi "vecchi". Di Pellissier e Sorrentino, ma anche di Birsa, Giaccherini, Meggiorini, Rossettini, Hetemaj, Cacciatore. Tutti calciatori dai 30 anni in su. Assortiti con qualche giovane di valore (Kiyine su tutti, ma oggi anche Depaoli ha convinto), sono loro a dover e poter trascinare la squadra. Senza mai mollare, fino alla fine. Pellissier dixit.