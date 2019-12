Come Jordan, uno dei suoi gol più belli. La stampa spagnola esalta CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande risalto, non potrebbe essere altrimenti, per il gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria che ha permesso alla Juventus di battere la squadra di Ranieri. Un salto di 2 metri e 56 cm che ha permesso a CR7 di segnare il gol del definitivo vantaggio bianconero. E in Spagna i 4 quotidiani sportivi di riferimento lo celebrano con toni e termini entusiastici: "Alucinante vuelo de Cristiano: cabecea a 2,5 metros del suelo... y casi se parte la pierna al caer", scrive Marca spiegando come il portoghese abbia rischiato di rompersi una gamba atterrando dal suo meraviglioso volo in cielo. Ancora più sensazionalistico As, l'atro quotidiano di Madrid, che paragona Ronaldo a Michael Jordan per segnalare come quello di Marassi sia uno dei gol più spettacolari della sua carriera: "Cristiano en modo Jordan marca uno de los goles mas espectacular de su carrera".

Esaltanti anche i commenti dei quotidiani di stamp blaugrana, Mundo Deportivo ("Brutal salto y golazo de Cristiano contra la Sampdoria") e Sport ("En pleno Clasico, Cristiano vuela para marcar uno de los mejores goles de su carrera").