Come si ferma la Juventus?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci hanno provato in tanti, in questi otto anni, a insidiare il dominio bianconero in Italia. Senza ottenere grandi risultati, schiacciati da una superiorità, in campo e sul mercato, davvero senza precedenti nella storia del calcio italiano. Come si ferma, dunque, la Juventus? Una domanda ricorrente, ma alla quale ancora nessuno ha saputo trovare la risposta. Mentre l'Inter prova a riemergere e il Milan a riorganizzarsi, Napoli e Roma hanno cercato di rimanere nella scia della Vecchia Signora, che ha avuto il merito di non sedersi sugli allori, come successe ai nerazzurri post-Tripletta, e di continuare a migliorarsi per raggiungere il livello delle grandi d'Europa. Una crescita graduale e inarrestabile, che ha avuto il suo culmine nell'ultima finestra di mercato, con l'acquisto del giocatore più forte del mondo (insieme a Leo Messi). Cristiano Ronaldo era il tassello mancante a una squadra che deve temere soprattutto sé stessa e non cadere nell'errore di sottovalutare gli avversari che incontrerà fino alla fine del campionato. Un pericolo che finora non sembra esserci, perché la squadra di Allegri ha spazzato via tutti nelle prime 16 giornate, pareggiando solo una partita - in modo piuttosto casuale -, quella contro il Genoa di Juric.

Roma, Atalanta e Sampdoria sono gli ultimi ostacoli prima del giro di boa. Un girone d'andata che ha confermato la voracità di Chiellini e compagni, per nulla intenzionati a mollare l'ennesima preda nonostante la pancia sia più che piena. L'obiettivo è quello di laurearsi per l'ottava volta di fila campione d'Italia e, soprattutto, conquistare l'agognata Champions League. Una vera e propria ossessione, per la quale sono stati fatti sacrifici enormi e che mai come stavolta sembra essere alla portata della Juventus. Che deve guardarsi solo da sé stessa, dalla presunzione di chi sa di essere più forte, nell'attesa che le rivali storiche - le milanesi - tornino a essere realmente competitive e programmino il futuro con saggezza. L'impressione è che ci vorrà ancora del tempo, perché il solco scavato è piuttosto profondo e difficilmente colmabile nel breve periodo. Soprattutto se a Torino dovessero decidere di continuare a dominare.