Compitino Napoli: Verdi-Ounas firmano il 2-0 sullo Zurigo

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era una gara scontata, già scritta e con l'esito tutt'altro che incerto. Il Napoli ha amministrato la situazione contro lo Zurigo, sconfitto al San Paolo per 2-0 dopo il 3-1 inflitto alla squadra di Magnin sette giorni fa al Letzigrund Stadion. Alla squadra partenopea è bastata una rete per tempo, siglate da Verdi e Ounas.

Le scelte di formazione. Carlo Ancelotti mischia le carte, in occasione della seconda sfida agli elvetici. Il tecnico del Napoli, forte del successo conquistato in terra elvetica, cambia diverse pedine: dal 1' c'è Chiriches (all'esordio stagionale, come annunciato ieri dal mister in conferenza) ma anche Ghoulam, Ounas e Diawara. In avanti, invece, non c'è Milik: solo panchina per il polacco, titolari Insigne e Mertens.

Inizio di marca azzurra. Dagli spalti del San Paolo si fanno sentire quasi esclusivamente i tifosi ospiti, ma è il Napoli a imporre il proprio gioco. La prima occasione arriva al 6', con Insigne che cerca il pallonetto a superare il portiere in uscita: il capitano partenopeo riesce nel suo intento, senza però trovare lo specchio della porta. La risposta dello Zurigo arriva al 15' col colpo di testa, finito fuori, di Ceesay poco prima della chiusura di Brecher su Verdi. Manca l'acuto tra le file del Napoli, che controlla la gara senza però affondare il colpo: Insigne in due occasioni, tra il 23' e il 26' lanciato prima da Zielinski e poi da Mertens, non riesce a gonfiare la rete seppur da buona posizione.

Ci pensa Verdi. Al 43', poi, l'intuizione di Ounas cambia la gara: l'algerino tenta la percussione per vie centrali, scodellata per l'ex Bologna sulla sinistra che controlla e batte l'estremo difensore avversario. E' il meritato vantaggio partenopeo, poco prima di rientrare negli spogliatoi.

Brivido Khelifi, poi i cambi. Lo Zurigo ha la chance di segnare a inizio ripresa, ma la conclusione al volo del centrocampista termina a lato. Ancelotti richiama in panchina Chiriches al 56' per Luperto e successivamente Allan per Zielinski, al 60' Ounas cerca gloria ma la sua conclusione è deviata con i piedi da Brecher. Al 76' arriva invece la marcatura dell'ex Bordeaux: apertura di Mertens per il numero 11 che fredda il portiere. L'ultimo cambio di Ancelotti vede proprio Ounas lasciare il campo in favore di Milik.

Finale senza sussulti. L'attaccante polacco chiama all'intervento Brecher, ma il risultato è già in ghiaccio. Per il Napoli è il momento di pensare al sorteggio di domani alle 13, una grande sfida dal sapore di Champions potrebbe spingere i tifosi a tornare a riempire il San Paolo.