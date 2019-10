I complimenti della Nike a CR700: "A qualcuno può sembrare follia"

Attraverso i propri canali ufficiali, anche la Nike, storico sponsor di Cristiano Ronaldo, ha fatto i complimenti al portoghese della Juventus, arrivato oggi a 700 gol tra i professionisti: "Partiamo tutti con un obiettivo. Per qualcuno, 700 sembra folle. Ma per Cristiano è soltanto un'altra pietra miliare nella strada per raggiungere i propri sogni".

We all start with one goal.

To some, 700 seems crazy.

But for @Cristiano, it’s just another milestone on the road to achieving his dream.#justdoit

