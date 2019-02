Con le polveri bagnate

© foto di Federico De Luca

Quella contro l'Udinese è la prima del 2019 in cui la Fiorentina non è riuscita a mandare in gol i propri attaccanti. Nelle precedenti 4 gare, due di Coppa Italia e due in Serie A, il tridente gigliato era andato in rete ben 13 volte (7 gol Chiesa, 4 Muriel e 2 Simeone), ma contro i bianconeri qualcosa si è inceppato.

FRENO A MANO - La sensazione è che la sbornia contro la Roma abbia rallentato troppo la tensione in casa viola, che alla Dacia Arena è entrata senza la determinazione che Pioli aveva chiesto per dare continuità ai risultati e per concludere al meglio una settimana di successi. Torna a farsi vivo lo spirito di una Fiorentina giovane e altalenante, dove se tutto non gira al massimo, il risultato non arriva. L'ennesimo pareggio che non serve a niente per la corsa europea e che annacqua gli entusiasmi nati dopo la clamorosa vittoria contro la Roma.

OCCHIO AL NAPOLI - Adesso ci sarà di nuovo una settimana per preparare il big match contro la seconda forza del campionato, capace ieri di annichilire la Sampdoria con un 3-0 che non lascia spazio a dubbi di forma. Una settimana che servirà a Pioli anche per studiare il modo per far convivere con serenità e continuità i suoi tre attaccanti per farli rendere al meglio. La carta Mirallas può essere utilizzata ogni tanto. Pjaca è un fantasma. Con queste alternative diventa fondamentale trovare la quadra con i titolari a disposizione e, anche se non è sicuramente il suo anno più prolifico, è giusto tornare a dare la maglia da titolare al Cholito con l'obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri al Franchi come successo già l'anno scorso.