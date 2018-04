I consigli di Batistuta e la fiducia di Pioli: Simeone è il miglior U23 in A

© foto di www.imagephotoagency.it

La tripletta contro il Napoli ha permesso a Giovanni Simeone di salire agli onori della cronaca dopo una stagione in cui, per lunghi tratti, è stato criticato per i pochi gol messi a segno da 'numero 9' titolare. Il Cholito, arrivato dal Genoa per 18 milioni di euro, è stato il terminale offensivo inamovibile nella stagione della squadra di Pioli e con le reti contro gli azzurri ha raggiunto il traguardo di 13 marcature, contro le 12 della passata stagione. Un bottino che alla prima apparenza può sembrare abbastanza normale, ma che leggendolo sotto alcuni punti di vista, diventa più che interessante.

Intanto, giusto per ricordare un dato storico carico di significato per i tifosi della Fiorentina, ad oggi, ha segnato gli stessi gol di Gabriel Omar Batistuta alla prima stagione in Italia. Nessun paragone per carità, ma visti i consigli arrivati dallo stesso Batigol un paio di mesi fa e questa coincidenza sulle reti segnate, possono essere di buon auspicio.

Parlando di fatti più concreti e meno 'da sogno', Simeone, con questo score, è il giocatore U23 che ha segnato di più nel corso di questo campionato. Al secondo posto, per intendersi, c'è Milinkovic-Savic fermo a 11 con la Lazio e Bryan Cristante, fermo a 9, con l'Atalanta. Gli altri, tipo Cutrone e Under giusto per citarne due, sono molto più indietro. Occorre aggiungere che le reti sono arrivate senza calciare rigori e che bisogna aggiungere anche tre assist vincenti per i compagni. Altro fatto concreto da non sottovalutare: nei due anni che ha passato fin qui in Italia, ha già segnato a tutte le big del nostro campionato, dimostrando una predilezione per quelle partite cerchiate di rosso per valore e blasone.

A 22 anni insomma, pur non avendo fatto cose eccezionali, il suo rendimento è superiore alla media e soprattutto, considerando anche i grandi margini di crescita che tutti gli riconoscono a partire dal tecnico Pioli, è un ottimo biglietto da visita guardando a ciò che potrà dire il futuro dell'argentino. Da sottolineare anche quanto sia migliorato il suo rendimento sotto porta da quando la Fiorentina ha cambiato metodo di gioco, ovvero da quando Saponara è tornato ad essere un giocatore al centro del gioco viola e da quando anche Chiesa gli gioca più vicino e meno spostato sull'esterno.

La prossima stagione Simeone sarà ancora al centro dell'attacco viola. Pioli lo ha sempre considerato un inamovibile, come di fatto lo considera intoccabile la dirigenza e soprattutto la proprietà. Se il mercato gigliato riuscirà a portargli un attaccante con cui condividere gli oneri offensivi nel momento del bisogno, allora la sua stagione potrebbe essere ancora migliore. Intanto si gode la prima tripletta in A, i complimenti di mezzo mondo (compreso l'ingombrante padre a cui l'ha dedicata in occasione del compleanno festeggiato sabato) ed è pronto per concentrarsi su queste ultime tre battaglie. La sua garra e la sua grande attitudine al lavoro, faranno il resto.