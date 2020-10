I consigli di CR7 per battere il Covid: "Vitamina D fondamentale. Mangiate e dormite bene"

vedi letture

“Questo virus è serio, io voglio tornare al meglio”. Parola di Cristiano Ronaldo. Che, in diretta Instagram dalla quarantena che vive dopo la positività al Coronavirus, dà anche consigli su come affrontare il contagio: “La cosa più importante è avere una vitamina D buona, alta: il sole è gratis e 20/30 minuti di sole aiutano il vostro sistema immunitario. Serve anche avere una vitamina C alta, così come gli Omega 3. Bisogna nutrirsi bene, alimentarsi bene e in maniera attenta, fare un po’ di sport, di camminata. Poi è importante dormire bene, io grazie a Dio sono fortunato perché lo faccio tutte le notti: dormo 8-9 ore al giorno. È il rimedio migliore, è fondamentale così come mangiare bene: per esempio, bisogna mangiare tanta verdura. Prossimamente voglio darvi la mia opinione su quello che ho studiato in questi mesi: questo virus è una cosa seria, ma non ho paura”.