Continua a mancare il centravanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca il centravanti. Questo è un dato di fatto, anche dopo Italia-Finlandia. Perché Ciro Immobile, certamente il più accreditato sulla carta, con il modulo di Roberto Mancini sembra fare molta fatica. Oppure, più semplicemente, in Nazionale la porta si restringe, senza riuscire a dare quell’impatto che dovrebbe. Come aveva fatto contro Israele, tre giorni dopo la sconfitta contro la Spagna, ma non contro la Svezia, con i gol sbagliati da pochi passi e la qualificazione al Mondiale che sfugge di mano. Da una scandinava all’altra, Immobile non ha risolto il proprio rapporto conflittuale con il gol in azzurro, nonostante sia un cannoniere quasi implacabile in Serie A.

Una valutazione che si trascina da tempo, almeno da Italia-Ucraina a Genova. Sessanta minuti a buon livello di Insigne, Bernardeschi e Chiesa, con l’unica mancanza del gol. “Chissà con un centravanti vero”, era da pensare. Così l’ingresso di Immobile, dopo un’ora, poteva sembrare una manna dal cielo. E invece l’involuzione è apparsa subito chiara, tanto che Immobile non riuscì a fare nulla di eccezionale. Anzi, quasi nulla di proficuo alla squadra che piano piano arretrava. E poi il messaggio social prima della sfida con la Polonia, con i gol segnati alla Lazio (ma non in Nazionale) in bella vista. E la panchina contro il Portogallo, un mese dopo. Insomma, chi dovrebbe fare gol non ci riesce proprio. Nel calcio non è roba da poco: certo, l'assist gli ha poi dato una sufficienza stiracchiata, ma con un Kean così il posto è decisamente in pericolo.