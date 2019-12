Mario Mandzukic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Il Corriere dello Sport, nella sua versione online, dedica la sua homepage alla nuova avventura dell'attaccante croato in Qatar. "L'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco va a giocare in Qatar, dove ritrova Benatia come compagno di squadra. Il club bianconero incasserà circa cinque milioni", sottolinea il quotidiano.

Mandzukic saluta così la Juventus dopo quattro stagioni e mezza piene di successi, firmando un accordo da ben 8 milioni a stagione. Un record per un calciatore della sua nazionalità.