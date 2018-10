Corri Manuel, corri: Lazzari, la Nazionale può aspettare

© foto di Federico De Luca

Qualcuno ancora storce il naso per la chiamata di Manuel Lazzari per gli ultimi impegni della Nazionale italiana. E chissà se quelle critiche abbiano influito sulle nuove scelte del CT Roberto Mancini, che stavolta ha tenuto fuori dall'elenco dei convocati l'esterno della SPAL. Una scelta legittima, ma stasera il tecnico azzurro potrebbe essersene pentito ammirando la prestazione offerta nella sfida contro l'Inter dal classe 1993 di Valdagno.

Impossibile contare le volte in cui è arrivato sul fondo, ancor più difficile stabilire quanti chilometri abbia percorso. Un autentico treno, una furia inarrestabile che ha travolto tutto quello che trovava davanti, nella fattispecie il povero Asamoah. A Lazzari si rimprovera sempre lo scarso apporto in fase realizzativa, e in effetti le reti segnate in carriera sono poche per un giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive come le sue. Sono solo tre i centri con i ferraresi dal 2013 a oggi, un numero esiguo compensato però dai tanti assist, dalla grinta e dalla facilità di corsa che lo hanno portato dalla Serie C alla maglia azzurra in pochissimo tempo. Su di lui hanno messo gli occhi diversi club, tra cui proprio l'Inter. Questa potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione.