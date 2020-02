Corriere della Sera - Agnelli in prima fila per rinviare le gare al 13 maggio

Secondo il 'Corriere della Sera', la decisione della Lega di rinviare le 5 partite inizialmente previste a porte chiuse al prossimo 13 maggio è arrivata anche a seguito di una forte pressione da parte dei presidenti di Serie A. In particolar modo - si legge - sarebbe stato il patron della Juventus Andrea Agnelli a propendere per questa soluzione. Il numero uno bianconero spingeva per questa soluzione perché un match chiave come il derby d'Italia porta in dote un incasso dal botteghino ed eventi collegati un incasso di oltre 5 milioni di euro.