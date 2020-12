Corriere della Sera - Caso Suarez, l'accusa dei pm: "La Juve ha ostacolato l'indagine"

vedi letture

"La Juventus ha ostacolato l'indagine". Titola così il Corriere della Sera parlando dell'indagine della Procura in merito all'"esame farsa" di italiano di Luis Suarez. Secondo i pm, si legge sul quotidiano, emergono "gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus Luigi Chiappero e da Fabio Paratici". Insomma, per i pm dell'inchiesta, Cantone e i sostituti Abbritti e Mocetti, "appare incontrovertibile che l'avvocato Chiappero e Paratici abbiano, con false dichiarazioni, reso maggiormente difficoltosa l'attività di ricostruzione dei fatti".

Secondo il quotidiano, inoltre, restano misteriosi i motivi delle bugie in merito alla genesi dei rapporti col Viminale per portare avanti la domanda di cittadinanza di Suarez. Gli inquirenti avrebbero il sospetto che una talpa possa aver informato la società dell'indagine in corso e delle intercettazioni in atto: "Sussistono fondati dubbi che i rappresentanti della Juventus abbiano potuto avere certezza, fra l'8 e il 14 settembre, di questo procedimento e delle attività tecniche in corso". Sarebbe questo il motivo per cui Chiappero, dopo i contatti dei primi giorni, ad un certo punto smette di interessarsi e di rispondere al viceprefetto Dinacci. Contemporaneamente, l'avvocato Turco (collaboratrice di Chiappero) il 14 settembre compie una sorta di inversione di rotta rispetto alle dichiarazioni intercettate 6 giorni prima: "Dal mio punto di vista, se vuole dare l'esame lo dà esattamente come deve essere fatto, come fosse un semplice studente".

I fatti raccontano che poi Suarez prende l'attestato con le modalità oramai emerse. Nonostante la Juventus avesse rinunciato all'operazione già 3 giorni prima. L'avvocato Chiappero ai pm di Perugia dice che "il ministero dell'Interno avrebbe rappresentato l'impossibilità di definire la procedura di rilascio della cittadinanza nei tempi previsti per il tesseramento di Suarez", ovvero entro il 6 ottobre. Ma per gli inquirenti si tratta di una "falsa rappresentazione" basata su un "presupposto inesistente" visto che dal Viminale erano arrivate indicazioni opposte: Suarez poteva diventare italiano in tempo utile per le esigenze della Juventus.