Corriere della Sera - Forte idea blocco del campionato, ma rischio concreto default

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla situazione del campionato italiano dopo i recuperi del weekend, in un clima litigioso e di eterna polemica che, ovviamente sommato al peggioramento della crisi sanitaria, dovrebbe portare al blocco del campionato. Già da domani, quando Gravina ha convocato un Consiglio federale straordinario, ma il rischio concreto, per una Serie A con un calendario affogato e allo stremo, è arrivare al default. Per questo Gravina ha già sondato la disponibilità della UEFA ad allungare di una decina di giorni la stagione, magari sacrificando la Coppa Italia. Difficile fare pronostici al momento attuale comunque.