Corriere della Sera - Inter: è stato Suning a bloccare gli acquisti di Tonali e Kumbulla, non Conte

Sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola si analizzano le strategie di mercato dell'Inter e si parla di un importante ridimensionamento deciso da Suning per ciò che riguarda gli investimenti dell'Inter. "La direttiva del governo cinese - si legge - è chiara da tempo: stop agli investimenti in aree non strategiche. Poi il coronavirus ha fatto il resto".

Suning s'è adeguato a questa linea e già dalla passata stagione ha limitato il suo investimento. E' vero che nell'ultimo anno sono stati spesi 145 milioni di euro, ma al contempo ne sono stati incassati 135 per un disavanzo di soli 10 milioni di euro. Per la nuova stagione il club si è già mosso con l'arrivo di Hakimi e il riscatto di Sensi ma ha bloccato gli acquisti di Tonali e Kumbulla: due investimenti che sono stati bloccati da Suning, non da Conte. Scelta della società condivisa dall'allenatore quella di puntare su giocatori di esperienza, quindi Vidal, Kolarov e Darmian. Tutte operazione che, dal punto di vista del cartellino, hanno costi decisamente bassi.