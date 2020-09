Corriere della Sera - Luis Suarez può ancora sbarcare in Italia: niente Juventus, occhio all'Inter

Non solo Arturo Vidal, atteso questa sera in Italia, l'Inter guarda a Barcellona anche per Luis Suarez. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la pista nerazzurra resta una possibilità per il 'Pistolero', seppur remota, anche perché non ci sarebbe bisogno dell'ottenimento del passaporto italiano visto che in rosa Conte ha ancora due posti per gli extracomunitari (uno destinato però a Vidal).

È viva l'ipotesi Atletico per l'ex obiettivo della Juventus, ma qualora il Barça dovesse tornare alla carica per Lautaro Martinez ecco che - si legge sul quotidiano - Suarez potrebbe fare il percorso opposto insieme a un conguaglio consistente.