Corriere della Sera sul Milan: "Gli investimenti ci sono, i risultati no"

Falsa apertura de Il Corriere della Sera che parla del bilancio milanista, spiegando come "gli investimenti ci sono, i risultati ancora no", con i rossoneri che peggiorano i conti per provare a migliorare risultati sportivi che non arrivano. Il Milan è preso in questa spirale dopo l'esonero dell'allenatore da una parte, l'assenza di segnali su prossimi aumenti dei ricavi dall'altra. In particolare il cartaceo punta il dito sulla sponsorizzazione Emirates: trovare un accordo entro fine mese - difficile - oppure trovare un alternativa.