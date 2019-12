© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal non sarebbe tra gli obiettivi primari della Juventus per rinforzare la mediana a gennaio. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, fonti interne al club bianconero avrebbero smentito l'interesse per il centrocampista ex Juve, oltre ad aver smentito anche la telefonata di Paratici ad Oscar Grau, ad dei catalani, per trattare il cileno. Vidal sarebbe invece nel mirino dell'Inter, con Marotta pronto a regalare nuovamente a Conte il cileno, che fu importantissimo nel primo ciclo di vittorie del tecnico alla Juve.