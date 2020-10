Corriere dello Sport: Chiesa ha sbattuto sul muro della Sampdoria

vedi letture

Possibile ultima in viola per Federico Chiesa. Capitano, non è riuscito a guidare la Fiorentina oltre il ko contro la Sampdoria. "Chiesa, palo al 95'! Quagliarella e Verre micidiali L'85° gol in Serie A del bomber di Ranieri apre su rigore, Vlahovic illude pareggiando e poi il pallonetto dell'ex Verona chiude i giochi. L'esterno viola si danna ma sbatte sul muro blucerchiato e nel finale colpisce il legno", l'analisi del Corriere dello Sport.