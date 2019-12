Corriere dello Sport: "Follia al Franchi, piove un bullone durante il match"

© foto di Giacomo Morini

"Follia al Franchi". Queste le parole utilizzate da corrieredellosport.it nel descrivere un episodio avvenuto al minuto 73 di Fiorentina-Roma, quando la squadra giallorossa ha trovato il terzo gol del match grazie a Lorenzo Pellegrini. Dagli spalti, infatti, è stato lanciato in campo un grosso oggetto metallico, dalla forma simile ad un bullone. L'episodio, che per fortuna non ha coinvolto nessun giocatore o persona presente in campo, è stato subito annotato sul referto della Procura federale.