© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di oggi parla di un duro confronto fra Fabio Paratici e Maurizio Sarri dopo le parole di Emre Can. Perché il tecnico non pensava di dover comunicare al tedesco l'esclusione dalla lista Champions - che secondo lui sarebbero di competenza del club - e sono volate parole forti, anche per il tira e molla sugli esuberi, da Mandzukic a Matuidi, passando per Khedira e lo stesso Emre Can.