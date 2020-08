Corriere dello Sport: "Un Bayern mostruoso manda il Barça all'inferno"

vedi letture

"Un Bayern mostruoso manda il Barça all'inferno", così il Corriere dello Sport dopo la clamorosa vittoria del Bayern Monaco in Champions League. È stata la serata dei tedeschi, certo, ma anche quella del fondo storico del pozzo per il Barcellona. L'ultima volta che il Barça aveva subito 8 gol, fu nel 1946 per mano del Siviglia in Coppa del Re. Quattro ne aveva presi dal Liverpool nel 2018/19 e sembrava già una catastrofe epocale. Adesso Flick si troverà di fronte in semifinale o il Lione di Garcia o più probabilmente il City dell’ex Guardiola. Non vorremmo essere nei panni né dell’uno né dell’altro.