Corriere di Roma - Pallotta-Petrachi, tagliati gli elogi del presidente al ds?

Continua a tenere banco a Roma e non solo l'intervista ai canali ufficiali del club di James Pallotta. Molti i temi toccati dal numero uno americano, su tutti quello legato alla volontà di cedere la società e alla trattativa in stand-by con Dan Friedkin, ma al centro dell'attenzione spicca in particolare chi invece non è stato neanche nominato: il ds Gianluca Petrachi.

Con l'ex Toro i rapporti sono prossimi alla rottura e la riprova arriverebbe, secondo il Corriere di Roma, dal fatto che la parte dell'intervista in cui Pallotta elogiava l'operato del suo dirigente sarebbe stata tagliata.