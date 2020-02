vedi letture

Corriere di Torino: "Toro ko a San Siro, ma si rivede il gioco"

"Toro ko a San Siro, ma si rivede il gioco". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso sul Corriere di Torino in riferimento ai granata e alla sconfitta di ieri sera a San Siro: "Due sconfitte consecutive non sono una buona partenza per chi ama il Toro come Moreno Longo. E le sconfitte granata (13) sono troppe. Sassuolo. Atalanta. Milan, in coppa Italia. Lecce. Sampdoria. E ancora Milan. Il treno del Toro corre nella direzione sbagliata. E ogni fermata fa più male, allo spirito — senza dubbio — ma da un po’ anche alla classifica. Il lato destro è la realtà, una dimensione da accettare e ribaltare, come il Toro ha fatto ieri con la partita".