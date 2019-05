Corsa all'Europa, Atalanta: forma al top. Ma la Coppa Italia può incidere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta non ha nessuna intenzione di smettere di sognare. E oggi, dopo 3 fondamentali successi consecutivi con Napoli, Udinese e Lazio, si trova al quarto posto in classifica ad un solo punto di distanza dall'Inter terza. Una cavalcata importante, la Dea è in serie positiva da oramai 10 partite, ma che ancora deve essere portata a termine. Perché se da una parte l'Europa League sembra oramai sicura, anche se non matematica, per quanto riguarda la Champions tutto è ancora apertissimo. I tre punti di margine dalla Roma (in attesa del Milan che giocherà stasera e che potrebbe affiancare i giallorossi in caso di successo) non lasciano tranquilli, ci mancherebbe, ma entusiasmo e momento di forma sono tutti dalla parte degli uomini di Gasperini. Anche se la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 15 maggio potrebbe togliere qualcosa in termini di energie, sia fisiche che soprattutto mentali. La sfida dell'Olimpico infatti arriverà dopo la prossima gara casalinga col Genoa e solo 4 giorni prima della partita di Torino contro la Juventus.

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime tre gare dell'Atalanta:

36^ Atalanta-Genoa

37^ Juventus-Atalanta

38^ Atalanta-Sassuolo