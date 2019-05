© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il pareggio contro l'Udinese, ed il contemporaneo X fra Genoa e Roma, l'Inter ha fatto un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. A tre giornate dal termine del campionato infatti i nerazzurri sono a quota 63, 4 punti sopra proprio alla Roma quinta. Certo se fra i tre pareggi consecutivi (con Roma, Juve e Udinese) ci fosse stata almeno una vittoria tutto sarebbe stato più semplice, ma anche con questa fotografia della situazione l'Inter ha il destino nelle proprie mani. E già dalla prossima sfida, lunedì sera contro il Chievo, gli uomini di Spalletti potrebbero dare una spallata forse decisiva alle varie concorrenti (soprattutto alla Roma che ospiterà la Juventus) evitando di portare avanti la questione, visto che nelle ultime due stagionali ci sarà la trasferta di Napoli e la gara interna con l'Empoli in piena lotta per non retrocedere.

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime tre gare dell'Inter:

36^ Inter-Chievo

37^ Napoli-Inter

38^ Inter-Empoli