Corsa all'Europa, Lazio: poche chance e molti rimpianti per le ultime gare

Nelle ultime settimane la Lazio ha visto scendere in maniera vertiginosa le proprie possibilità di centrare un piazzamento europeo. La Champions oramai pare decisamente inarrivabile, mentre per l'Europa League gli uomini di Inzaghi (che dovranno giocarsi anche la Coppa Italia) sembrano ancora in ballo, a livello di classifica. E proprio questo essere ancora in corsa crea non pochi rimpianti nelle menti biancocelesti, ripensando alle 4 sconfitte nelle ultime 7 gare. Come detto il 15 maggio ci sarà l'appuntamento clou di Coppa Italia, prima la sfida sul difficile campo del Cagliari. Poi, dopo la finale con l'Atalanta, ecco la gara casalinga contro il Bologna (che potrebbe essere già salvo) e lo scontro diretto del 26 maggio contro il Torino.

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime tre gare della Lazio:

36^ Cagliari-Lazio

37^ Lazio-Bologna

38^ Torino-Lazio