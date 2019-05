Corsa all'Europa, Milan: trend negativo. Ma il calendario può aiutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta contro l'Inter nel derby ha inevitabilmente segnato la corsa europea del Milan. Prima della stracittadina i rossoneri avevano inanellato 5 vittorie consecutive, mentre nelle 6 gare successive sono arrivati 3 ko, 2 pareggi e un solo successo. Un trend negativo che ha proiettato i rossoneri dal potenziale terzo posto all'attuale settima posizione, anche se la gara di questa sera contro il Bologna potrebbe disegnare nuovi scenari di classifica. Perché in caso di successo gli uomini di Gattuso salirebbero al quinto posto a pari punti con la Roma, a sole 3 distanze dall'Atalanta quarta. E il calendario, fra tutte le squadre in lotta per l'obiettivo europeo, sembra essere quello più alla portata: dopo la gara di stasera col Bologna, infatti, ci sarà la trasferta di Firenze contro una Fiorentina senza obiettivi e senza identità, poi la gara casalinga contro il retrocesso Frosinone per chiudere a Ferrara contro una SPAL già salva. Sfide non certo impossibili che permetteranno al Milan, salvo scivoloni imprevisti, di dire la sua fino all'ultimo minuto del campionato.

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime quattro gare del Milan:

35^ Milan-Bologna

36^ Fiorentina-Milan

37^ Milan-Frosinone

38^ SPAL-Milan