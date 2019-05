© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è sempre lì. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, l'addio di Di Francesco e quello di Monchi e la sterilità di Edin Dzeko. La squadra di Claudio Ranieri a tre giornate dal termine del campionato resta in piena corsa per la qualificazione europea. Il quinto posto attuale, a quota 59 punti, regala virtualmente un posto nella prossima Europa League ma come detto i giallorossi sono ancora in piena corsa anche per un piazzamento Champions. L'Atalanta quarta infatti dista solo 3 punti e in un ipotetico testa a testa fra la Dea e i giallorossi il calendario sembra dare piccoli vantaggi proprio agli uomini di Ranieri. La prossima sfida, per ragioni diverse, sarà complicata per entrambi: all'Olimpico arriva la Juve, mentre la Dea ospiterà un Genoa bisognoso di punti salvezza. Poi i giallorossi troveranno un Sassuolo senza più obiettivi, mentre l'Atalanta sarà ospite proprio della Juve a Torino (4 giorni dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio).

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime tre gare della Roma:

36^ Roma-Juventus

37^ Sassuolo-Roma

38^ Roma-Parma