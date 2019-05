Corsa all'Europa, Torino: scontro diretto con la Lazio all'ultima giornata

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Torino di Walter Mazzarri è, insieme all'Atalanta, la più bella sorpresa del campionato di Serie A. I granata, grazie ad un ottimo girone di ritorno (nelle ultime 15 partite una sola sconfitta), sono arrivati a 3 giornate dal termine con in mano la possibilità di centrare un piazzamento europeo che sembrava pura utopia al giro di boa del campionato (e vista la foltissima concorrenza). Il calendario alla prossima offrirà un turno favorevole alla squadra che ospiterà il Sassuolo oramai privo di obiettivi, mentre le ultime due stagionali saranno gare ricche di insidie. Prima l'Empoli che verosimilmente sarà ancora in piena corsa per non retrocedere, quindi la Lazio in casa in un vero e proprio scontro diretto.

La corsa europea alla 35esima giornata:

1° Juventus 89

2° Napoli 73

3° Inter 63

4° Atalanta 62

5° Roma 59

6° Torino 57

7° Milan 56*

8° Lazio 55

* una gara in meno

Le ultime tre gare del Torino:

36^ Torino-Sassuolo

37^ Empoli-Torino

38^ Torino-Lazio