Corsa salvezza per 7 - Bologna: vincere oggi per non soffrire domani

© foto di Giacomo Morini

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: L'analisi inizia inevitabilmente dalla gara di stasera fra Bologna e Parma, partita che diminuirà le combinazioni possibili ma che non darà comunque verdetti matematici. Perché la squadra di Mihajlovic, anche in caso di successo, dall'alto dei suoi 40 punti non avrebbe comunque la certezza assoluta dalla sua parte. Anche se ovviamente compirebbe un importantissimo balzo in avanti: reduce dal ko contro il Milan, il Bologna sembra comunque arrivare all'appuntamento in buono stato sia fisico che mentale grazie a 3 successi nelle ultime 5 che hanno migliorato una classifica decisamente preoccupante fino a poche settimane fa.

Le prossime sfide: Attenzione comunque al calendario, perché per i rossoblù allenati da Mihajlovic in caso di sconfitta si accenderebbe automaticamente un campanello d'allarme bello importante, visto che le ultime due stagionali vedranno la squadra impegnata nella trasferta romana contro la Lazio e nella sfida casalinga contro il Napoli all'ultima giornata. Vero che entrambe le squadre potrebbero non avere più niente da chiedere al campionato, ma il valore assoluto e la qualità dei calciatori consiglia prudenza.

36^ Bologna-Parma

37^ Lazio-Bologna

38^ Bologna-Napoli

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno