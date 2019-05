Corsa salvezza per 7 - Cagliari: un punto col Genoa per chiudere i conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: Gli ultimi 3 ko consecutivi hanno complicato, seppur (per ora) in modo non grave, il percorso del Cagliari. Nel lotto delle 7 in corsa per la salvezza gli uomini di Maran sono quelli messi meglio, classifica alla mano, ma ancora la nave non può considerarsi in porto. E la linea di confine resta sempre quella dei 41 punti raggiungibili con un pareggio contro il Genoa. Un risultato che regalerebbe la certezza matematica ai sardi, visto che il Genoa salirebbe a quota 37 e non sarebbe più in grado di raggiungere i 41 punti del Cagliari.

Le prossime sfide: Due scontri diretti ad altissima intensità. Il Cagliari cercherà il punto che gli manca per festeggiare la matematica salvezza nella prossima, delicatissima, trasferta contro il Genoa. Non un'ultima spiaggia ma quasi, soprattutto perché all'ultima di campionato in Sardegna arriverà un'Udinese che potrebbe essere ipermotivata nella ricerca della vittoria. Per questo, onde evitare spiacevoli sorprese, Maran dovrà trovare almeno un pareggio che lascerebbe tranquilli in vista degli ultimissimi 90' di gioco.

37^ Genoa-Cagliari

38^ Cagliari-Udinese

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno